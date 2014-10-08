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Сотрудник Белого дома: США могут управлять временем и пространством

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Майкл Крациос призвал развивать в стране науку и технологии.

Американская администрация презилента-республиканца Дональда Трампа в Вашингтоне способна управлять временем и пространством. Такое мнение высказал на публичном мероприятии директор управления по науке и технологической политике при Белом доме Майкл Крациос. Иностранный эксперт не уточнил, о чем именно он говорит. Однако гость мероприятия добавил, что страна способна на "гораздо большее".

Наши технологии позволяют нам управлять временем и пространством. Они уничтожают расстояние, заставляют вещи расти, повышают производительность.

Майкл Крациос, представитель Белого дома

Ранее советник американского политического лидера по вопросам торговли и производства Питер Наварро перепутал Южную Корею (Республика Корея)  КНДР (Северной Кореей). Глава Управления по повышению эффективности работы федерального правительства (Department of Government Efficiency, DOGE), миллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск назвал своего коллегу из Белого дома Наварро идиотом.

Политолог рассказал, как Трамп загнал Киев в тупик одним решением.

Фото и видео: YouTube /  Council on Foreign Relations

Теги: белый дом, майкл крациос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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