Соседи воюют с семьей петербуржцев, которая спасает животных

В квартире петербуржцев поселились две рыси, восемь собак и три лошади.

Против квартиры в Рыбацком, где живут две рыси, три лошади и восемь собак, соседи объявили войну. Эту историю узнал "АиФ-Петербург".

Большинство животных семья спасла от смерти.

Я бесцельно гуляла просторам интернета и находила посты о том, что животное ищет дом. Влюблялась, оценивала свои силы, сомневалась, а после мы ехали за зверем. Я никогда не хотела много животных, но оно так складывается само, и я ни о чем не жалею рассказала Анастасия.

Хозяева жили с животными в доме с участком в 9 соток в садоводстве (а лошади жили в конном клубе). В прошлом году про семью рассказали в СМИ, после чего молодые люди начали получать жалобы и даже угрозы. Соседей не устраивал тот факт, что Анастасия и Евгений проживали с собаками и рысями в садоводческом некоммерческом товариществе, что значит не является индивидуальным жилищным строительством (ИЖС).

Дом продали, пришлось переехать в квартиру в Рыбацком, пока другой дом строится. Но и там соседи недовольны, что рядом живут дикие животные: слишком шумно, неприятный запах, опасно и так далее.

Многие в курсе, что в прошлом году Правительство страны создало закон, согласно которому нельзя держать дома тех диких животных, которые находятся в перечне. Однако владельцам тех животных, которые были заведены до 1 января 2020 года, разрешают содержать питомца до наступления естественной смерти животного.

Соседи жалуются в полицию на нарушение тишины и покоя. Но все сводилось к тому, что по действующему законодательству, "ответственность за непринятие мер владельцами домашних животных по прекращению лая, воя, другого шума, запаха, исходящего от домашнего животного не предусмотрена".

Жители дома планируют обращаться в суд. Чем закончится противостояние, пока неясно.

Ранее мы писали, что Росприроднадзор по СЗФО проверит квартиры с рысями, лисами и змеями.

Фото: instagram.com/lynx_and_husky/