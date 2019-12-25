Росприроднадзор по СЗФО проверит квартиры с рысями, лисами и змеями

Владельцам диких животных придется предоставить необходимые документы для инспекторов.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора готовит проверку по факту содержания в квартирах петербуржцев диких животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 19 августа.

Первая проблемная квартира оказалась в Невском районе, где живут восемь собак и две рыси. На соседа с таким количеством животных накануне жаловались жильцы дома, уставшие от неприятного запаха в подъезде и пугающих случайных встреч с хищниками. Вторая квартира, где кроме людей живут лиса с лисятами и змеи, нашлась в Центральном районе города.

Владельцам диких животных уже вручены уведомления о внеплановых проверках, горожанам придется подготовить документы о законности содержания дома зверей.

С 1 января текущего года в законе об ответственном обращении с животными появились изменения, согласно которым вывели список диких животных, запрещенных к содержанию. Изменения внесли ради прекращения несчастных случаев. Звери, оказавшиеся в квартирах до поправки в документ, могут находиться у владельцев до момента естественной смерти.

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