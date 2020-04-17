Квазель Ядегари держала в квартире экзотических животных, пока их не изъяла полиция.

Иранскую модель арестовали за содержание льва и питона в домашних условиях. Об этом сообщили журналисты из Daily Star. Поводом для обращения в полицию стало видео, которая звезда выложила в социальные сети. Девушка опубликовала ролик, на котором она играет вместе со своими питомцами. на одном из роликов девушка целует львенка в шею, а в другом - управляет автомобилем, пока в ее руках находится питон.

В Daily Star рассказали, что сейчас правоохранительные органы Стамбула связывают фотографии и фото с дикими животными в одно дело о нелегальной продаже экзотических существ и содержанием их в домашних условиях. Питомцев модели полиция изъяла во время обыска в квартире. Подозреваемая заявила, что купила львенка за пределами Турции за девять тысяч долларов.

Беспечную гиену растерзали на глазах туристов в парке Кгалагади.

Фото и видео: dailystar.co.uk