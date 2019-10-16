Три льва охотились за гиеной, которая шла на водопой.

Беспечную гиену растерзали на глазах туристов в парке Кгалагади. Об этом сообщили туристы, которые находились в момент трагедии на границе Южной Африки и Ботсваны. Очевидцы рассказали, что увидели, как львы напали на гиену. Одному свидетелю событий удалось записать произошедшее на видео. Ролик залил в Сеть местный гид по имени Марк Кронье.

По словам представителя парка Кгалагади, он вместе с путешественниками наблюдал за поведением трех львов в дикой природе. Неожиданно рядом с животными появилась бурая гиена. Она направлялась к водопою.

Увидеть бурую гиену — само по себе редкость, а уж при свете дня — это просто в голове не умещается прокомментировал автор ролика

Гид заметил, что гиена не обращала внимание на притаившихся хищников. Когда она все же заметила опасность, то резко развернулась и постаралась сбежать от львов. Однако последние оказались проворнее. В результате гиене не удалось спастись от нападения.

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Фото и видео: YouTube/Kruger Sightings

