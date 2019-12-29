С ранчо в Мексике сбежал лев и загрыз человека

В 13 школах Мехико отменили занятия в школах, жителей призвали без надобности не покидать жилища.

В Мехико сбежавший лев загрыз насмерть мужчину.

ТАСС со ссылкой на мексиканские СМИ сообщает, что 1 марта в муниципалитете Валье-де-Браво было обнаружено тело таксиста со следами нападения крупного животного. В убийстве мужчины подозревают льва, который сбежал с ранчо. В природе в Мексике львы не встречаются.

В поисках льва-убийцы принимают участие 250 военных и полицейских, а также специалисты из управления по охране окружающей среды. В 13 школах района отменили занятия, населению предписано по возможности не покидать жилища без надобности, пока опасный хищник не будет пойман.

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