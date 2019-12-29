Роналдиньо подозревают в использовании фальшивого паспорта

Власти Парагвая сообщили, что бывший футболист Бразилии въехал к ним по поддельному паспорту.

Футболиста Роналдиньо подозревают в использовании фальшивого удостоверения личности.

ТАСС сообщает, что бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдиньо (Роналдо де Ассис Моррейра) подозревают в использовании фальшивого паспорта при въезде в Парагвай. В номере гостиницы спортсмена, его брата и агента прошли обыски, где обнаружен поддельный документ удостоверения личности. В четверг они должны явиться в полицейский участок для дачи показаний.

Уточняется, что Роналдиньо лишили загранпаспорта за неуплату налогов. Вдобавок к этому футболисту назначен штраф в размере 8,5 миллионов реалов (более $2,2 миллионов) за строительство пирса на берегу озера (нарушение требований природоохранного законодательства). На Роналдиньо в тот момент было зарегистрировано 19 объектов недвижимости, по некоторым он не платил налоги в течение 15 лет. При этом на счетах спортсмена было менее 10 американских долларов.

Фото: Instagram/ronaldinho