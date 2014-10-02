Самый маленький из когда-либо найденных родственников человека, возможно, был съеден леопардом 2 млн лет назад

Кости левой бедренной и берцовой костей молодой самки Paranthropus robustus, обнаруженные в Южной Африке, свидетельствуют о том, что она была очень низкорослой и в итоге стала обедом для леопарда.

Один из самых маленьких когда-либо найденных родственников человека был обнаружен в Южной Африке. При росте всего 3 фута 4,5 дюйма (1,03 метра) взрослый Paranthropus robustus, который умер два миллиона лет назад, даже ниже, чем известная миниатюрная "Люси" из Эфиопии и таинственная группа крошечных "хоббитов" из Индонезии, но исследователи не уверены почему.

Эти маленькие представители ранних гоминидов были ниже и коренастее, чем современные "пигмеи" — группы людей со средним ростом мужчин ниже 4 футов 11 дюймов (150 сантиметров). ведущий автор исследования Трэвис Пикеринг, палеоантрополог из Университета Висконсин-Мэдисон, в электронном письме для Live Science

По словам специалиста, недавно обнаруженный индивид, получивший обозначение SWT1/HR-2, "вероятно, был такого же телосложения — невысоким и коренастым". Кости ног этого вида встречаются редко, поэтому новые находки также дают представление о том, как P. robustus передвигался. Исследователи описали свои находки в апрельском выпуске Journal of Human Evolution.

Команда учёных извлекла фрагменты осадочных пород возрастом от 1,7 до 2,3 миллиона лет из известняковой пещеры Сварткранс, которая находится в колыбели человечества в Южной Африке — регионе площадью 180 квадратных миль (470 квадратных километров), где находится более десятка крупных мест с окаменелостями. Когда исследователи начали изучать блоки в лаборатории, они обнаружили три соединительные кости — левое бедро, бедренную и большеберцовую кости — от одного молодого взрослого гоминида.

Судя по форме костей, исследователи считают, что эта особь была молодой взрослой самкой вида P. robustus, также известного как robust australopithecine из-за большого размера зубов и лица. Но окаменелостей тела P. robustus было найдено очень мало, поэтому новое открытие важно для понимания того, как они выглядели и двигались.

У неё, безусловно, был крепкий таз и тазобедренный сустав. Однако кости её ног в этом отношении не так примечательны — и это одна из загадок, связанных с окаменелостями. ведущий автор исследования Трэвис Пикеринг, палеоантрополог

совокупности крепкие тазовые кости в сочетании с более тонкими костями ног показывают, что этот P. robustus передвигался по местности на двух ногах, но, вероятно, также забирался на деревья в поисках пищи или чтобы скрыться от хищников, говорится в исследовании. Тщательное изучение костей также позволило установить вероятную причину смерти этой молодой самки: её съел леопард.

По словам исследователей, леопарды, как правило, сидят на деревьях возле входов в пещеры и предпочитают нападать на добычу весом около 55 фунтов (25 килограммов). Этот крошечный P. robustus, найденный в пещере, вероятно, весил около 60,4 фунтов (27,4 кг). На костях гоминида также были обнаружены следы зубов хищника, что даёт дополнительные сведения о причине смерти. На других окаменелостях, найденных на этом месте, также есть следы от зубов леопарда, как утверждал соавтор исследования К.К. Брейн в предыдущих работах.

Размер - это загадка

Хотя кости ног дают важные новые сведения о том, какой была жизнь P. robustus, исследователи до сих пор не знают, почему этот вид был таким маленьким. В настоящее время нет доказательств того, что на этот вид повлиял островной карликовый синдром, — сообщил начуному изданию Live Science соавтор исследования Джейсон Хитон, палеоантрополог из Университета Алабамы в Бирмингеме, по электронной почте. Этот процесс, при котором вид со временем становится меньше из-за конкуренции за ресурсы, может быть причиной того, что Homo floresiensis, также называемые хоббитами, были очень низкорослыми.

Скорее всего, в случае P. robustus это может отражать естественную изменчивость внутри вида, различия на уровне популяции или влияние окружающей среды, например, питание или ограничения в развитии. Джейсон Хитон, палеоантрополог из Университета Алабамы в Бирмингеме, по электронной почте для Live Science

Исследователи отметили в своей работе, что необходимы дополнительные исследования размеров тела P. robustus, а дальнейшие раскопки в Сварткрансе могут дать больше костей от той же особи. Пикеринг добавил, что существует большая вероятность того, что большая часть скелета SWT1/HR-2 будет найдена, особенно, если палеонтологи правы в том, что её убил и съел леопард, так как эти дикие животные обычно не поедают кости.

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Фото: Jason L. Heaton