Росприроднадзор предупреждает об увеличении числа змей в Ленобласти

Количество гадюк выросло из-за мягкой зимы.

В пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО сообщили о том, что в Ленобласти увеличилось количество змей. На границе Гатчинского и Тосненского районов на участке около 50 "квадратов" обнаружили 13 гадюк.

По словам общественного инспектора по охране животных управления Кассандры Джованни, змеи – холоднокровные животные, их активность и метаболизм снижаются в холодную погоду. Так, число гадюк выросло из-за мягкой зимы.

Для того, чтобы сократить количество случаев встречи со змеей на дачном участке, важно содержать территорию в чистоте. Животные избегают человека и нападают только тогда, когда чувствуют опасность.

Если повстречали змею, то не следует приближаться к ней, размахивать руками в надежде, что это спугнет змею. Необходимо медленно отступить назад, и змея сама покинет территорию в поисках укромного места. В случае, если змея все-таки напала, необходимо обратиться к врачу. Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО