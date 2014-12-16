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Росприроднадзор предупреждает об увеличении числа змей в Ленобласти
Сегодня, 11:28
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Росприроднадзор предупреждает об увеличении числа змей в Ленобласти

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Количество гадюк выросло из-за мягкой зимы.

В пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО сообщили о том, что в Ленобласти увеличилось количество змей. На границе Гатчинского и Тосненского районов на участке около 50 "квадратов" обнаружили 13 гадюк. 

По словам общественного инспектора по охране животных управления Кассандры Джованни, змеи – холоднокровные животные, их активность и метаболизм снижаются в холодную погоду. Так, число гадюк выросло из-за мягкой зимы. 

Для того, чтобы сократить количество случаев встречи со змеей на дачном участке, важно содержать территорию в чистоте. Животные избегают человека и нападают только тогда, когда чувствуют опасность. 

Если повстречали змею, то не следует приближаться к ней, размахивать руками в надежде, что это спугнет змею. Необходимо медленно отступить назад, и змея сама покинет территорию в поисках укромного места. В случае, если змея все-таки напала, необходимо обратиться к врачу. 

Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО 

Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО 

Теги: змеи, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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