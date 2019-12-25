Петербуржцы подали в суд на соседа, приютившего восемь собак и двух рысей

Жильцы жалуются на неприятный запах в подъезде, шум и лай в ночное время.

Жильцы одной из многоэтажек в Петербурге полгода пытаются повлиять на своего соседа, в чьей однокомнатной квартире живут восемь крупных собак и две рыси. Как рассказали в пресс-службе петербургского омбудсмена, горожане жалуются на неприятных запах в подъезде, лай в ночное время и топот, а также боятся выходить в подъезд и случайных встреч с животными.

Отмечается, что в комитетах и инстанциях жильцам отказывали в помощи, поскольку допущение владельцами животных шума не попадает под административную статью. В Роспотребнадзоре вопросы условия проживания граждан, ухудшившиеся от животных, не рассматривают. Кроме того, люди, заведшие экзотических животных до 1 января 2020 года также не попадут под статью о содержании запрещенных животных. Соответствующий перечень, в который входят и рыси, в прошлом году утвердило Правительство РФ.

Жильцы обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в Петербурге Александру Шишлову. Омбудсмен написал в Госжилинспекцию, но чиновники не нашли поводов для реагирования – только "характерный запах животных" и "бытовое загрязнение стен". В Управлении ветеринарии в запахе животных почуяли недостаточный уход за ними и местами их нахождения, однако не смогли помочь из-за отсутствия полномочий. Информацию направили в Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Отмечается, что соседи надеются на статью о требования к содержанию в животных, где сказано о соблюдении прав лиц, проживающих в многоквартирном доме вместе с животными. Условия содержания животных определяется при этом ветеринарными нормами и правилами. За нарушение этих требований владельцы зверей несут административную и уголовную ответственность. Кроме того, Шишлов нашел документ от 1982 года, согласно которому петербургской семье разрешается содержать лишь одну собаку и одну кошку. Этим документом руководствовался суд, когда другие петербуржцы жаловались на соседку с 10 кошками. Инстанция подчеркнула, что большое количество животных в помещении равно невозможности полного контроля за ними.

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