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Волонтеры достали с чердака дома в Авиагородке тигрового питона

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Рептилия сбежала от хозяев после похода к ветеринару.

В понедельник утром, 17 августа, в сообществе "Кошкиспас" в соцсети сообщили, что с чердака двухэтажного дома дачного массива в Авиагородке сняли тигрового питона. 

Хозяева рассказали, что вернулись от ветеринара, после чего питомец пустился в бега. Несколько дней назад малышу зашили морду, которая пострадала от удара упавшего чемодана. Хладнокровный выбрался из мешка и коробки по приезде домой, пролез на кухонную стенку и полез в вентиляционную шахту. Спасатели обследовали воздуховоды и нашли змею на чердаке. Через десять минут борьбы, питона удалось вернуть хозяевам в целости и сохранности. 

Ранее мы писали, что стало известно, какая погода ждет россиян грядущей зимой.

Видео: vk.com/koshkispas

Теги: авиагородок, волонтеры, кошкиспас
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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