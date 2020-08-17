Волонтеры достали с чердака дома в Авиагородке тигрового питона

Рептилия сбежала от хозяев после похода к ветеринару.

В понедельник утром, 17 августа, в сообществе "Кошкиспас" в соцсети сообщили, что с чердака двухэтажного дома дачного массива в Авиагородке сняли тигрового питона.

Хозяева рассказали, что вернулись от ветеринара, после чего питомец пустился в бега. Несколько дней назад малышу зашили морду, которая пострадала от удара упавшего чемодана. Хладнокровный выбрался из мешка и коробки по приезде домой, пролез на кухонную стенку и полез в вентиляционную шахту. Спасатели обследовали воздуховоды и нашли змею на чердаке. Через десять минут борьбы, питона удалось вернуть хозяевам в целости и сохранности.

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Видео: vk.com/koshkispas