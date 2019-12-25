Показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы.

Стало известно, какая погода ждет россиян грядущей зимой. Об этом сообщает портал URA.ru со ссылкой на метеоролога центра погоды "Фобос", телеведущего Евгения Тишковца.

Тишковец подчеркнул, что превышение обычной для этого периода температуры будет символическим (0,5-1 градус). В декабре будет много осадков. В связи с этим магазины товаров для зимнего отдыха получат большую прибыль. Несмотря на то, что Урал и Москва имеют разные климатические нормы, зима 2020-2021 года пройдет практически в одинаковых условиях.

Ранее мы сообщили, что Мишустин оценил строительство моста через Амур между Россией и Китаем.