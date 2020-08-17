Мишустин считает, что это уникальный проект, который вызывает гордость за страну.

Премьер-министр Михаил Мишустин оценил строительство моста через Амур между Россией и Китаем. Он пообщался с рабочими, которые строят автомобильный мост.

Когда глава правительства прибыл на место строительства погода испортилась и начался дождь. Мишустин решил не отменять встречу с рабочими. Общение со специалистами состоялось на мосту. Премьер-министр подчеркнул, что это мощная транспортная артерия. По мосту через Амур будут перемещаться 2 млн человек и 4 млн тонн грузов. Затем глава правительства поинтересовался, что было самым трудным при возведении моста. Один из рабочих ответил, что периодически процесс затрудняли погодные условия.

В завершении встречи премьер-министр сказал, что подписал грамоты и благодарности правительства строителям. Их позже вручит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Ранее мы сообщили, что несколько журналистов пула Мишустина заразились коронавирусом.

Видео: YouTube / Far East