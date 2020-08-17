Несколько журналистов пула Мишустина заразились коронавирусом

Сейчас журналисты изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Несколько журналистов правительственного пула, которые сопровождали премьер-министра Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, заразились коронавирусом. Об этом сообщил пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

По словам Белякова, необходимые меры приняты оперативно. Журналистам правительственного пула оказывается всестороннее содействие. Пресс-секретарь заверил, что этот инцидент никак не отразится на графике рабочей поездки Михаила Мишустина.

Глава правительства отправился в поездку 13 августа. Выезд начался с посещения Анадыря. Затем он направился в Петропавловск-Камчатский. В рамках недельной командировки премьер посетит четыре региона – Чукотский автономный округ, Камчатский край, Амурскую и Магаданскую области.

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Видео: Правительство РФ