В АТОР разъяснили, что нужно сделать туристам по возвращении из Турции

Путешественникам необходимо заполнить специальные анкеты на борту самолета, пройти температурный контроль и сдать тесты на коронавирус в течение трех дней после прилета.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) разъяснили, что нужно сделать туристам по возвращении из Турции.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией (Анкара, Стамбул). Также туристы могут отправиться в Великобританию и Танзанию. Позднее, 10 августа возобновились чартерные рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан. В Антальи туристам предлагают пройти "социологический опрос" на добровольных началах. Перед вылетом в Турцию рекомендуется заполнить специальную форму на портале Госуслуг.

С тестом на COVID-19 затягивать не стоит. Его нужно сделать в течение трех дней после возвращения из-за рубежа. Можно сделать бесплатный тест в городской поликлинике. В таком случае записывайтесь заранее, минимум за 5 дней. - пояснили в АТОР

Доступен платный тест в аэропорту. На обслуживание одного человека уходит семь минут, из которых шесть занимает оформление документов. Стоимость услуги – 2,5 тыс. рублей. У туристов берут мазок из горла. Ехать за результатом не нужно. Его в течение трех дней отправляют на электронную почту. После этого необходимо загрузить результат в форму на портале Госуслуг.

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Видео: YouTube / The Guardian