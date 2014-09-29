Ветцентр с возможностью лечения стволовыми клетками откроют в Петербурге

Особенное значение применение регенерации тканей имеет при восстановлении нервных волокон и соединений, пострадавших в результате болезней или травм, обеспечивая эффективное восстановление здоровья животных без хирургического вмешательства.

Новый центр неврологии, реабилитационных методик и инновационных подходов в области ветеринарии при городской службе Петербурга откроется 28 августа, приурочив открытие ко Дню ветеринарного специалиста. Центр будет специализироваться на проведении клеточной терапии — лечении с использованием стволовых клеток. Это подтвердил руководитель учреждения Эдуард Шамис на пресс-конференции.

Новая методика позволит существенно снизить необходимость оперативного вмешательства при лечении питомцев. Особенное значение применение регенерации тканей имеет при восстановлении нервных волокон и соединений, пострадавших в результате болезней или травм, обеспечивая эффективное восстановление здоровья животных без хирургического вмешательства.

Однако Шамис предупредил владельцев животных о наличии определенных противопоказаний и рекомендовал предварительно проконсультироваться с ветеринарами, чтобы ознакомиться с преимуществами и возможными рисками процедуры. Он также указал на значительный прогресс петербургских лабораторий, занимающихся культивированием стволовых клеток, подчеркивая, что в перспективе такая терапия способна продлить жизнь домашним животным в 1,5–2 раза.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге возведут комплекс для временного содержания бездомных животных.

Фото: Pxhere