В Петербурге возведут комплекс для временного содержания бездомных животных

В Смольном рассчитывают, что реализация проекта внесёт значительный вклад в развитие цивилизованных подходов к содержанию и защите животных.

Сегодня, 19 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума-2025 прошло подписание договора о строительстве специализированного центра для временной передержки и оказания ветеринарной помощи беспризорным животным в Санкт-Петербурге. Информация об этом событии размещена в официальном Telegram-канале вице-губернатора города Николая Линченко.

Северная столица остаётся уникальным регионом России, принявшим специальную декларацию по обращению с животными. Новый проект направлен на уменьшение количества безнадзорных четвероногих обитателей улиц и формирование у горожан уважительного, этичного и доброго отношения к братьям нашим меньшим.

В Смольном рассчитывают, что реализация проекта внесёт значительный вклад в развитие цивилизованных подходов к содержанию и защите животных.

Ранее мы сообщили о том, что новый БПЛА разработают в Петербурге.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович