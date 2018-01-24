В Рыбацком мужчина выгуливал рысь (фото)

Вместе с рысью гуляли четыре собаки.

Днем 5 сентября петербуржцы на берегу Невы в Рыбацком заметили на прогулке необычное домашнее животное. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП. Неизданное".

На прогулку мужчина вывел свою четырех собак и рысь.

Ничего необычного. Просто мужчина на берегу Невы в Рыбацком выгуливает 4 собак и рысь... РЫСЬ! очевидец (орфография и пунктуация автора)

Некоторым пользователям не понравилось решение хозяина вывести рысь гулять вместе со всеми собаками. Они посчитал это опасным.

Ранее на Piter.TV: В Уссурийском зоопарке домашняя кошка выкормила рысенка.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП. Неизданное