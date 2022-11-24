"Айлендерс" обыграли "Эдмонтон", Сорокин сделал 49 сейвов

Игра закончилась со счетом 3:0.

Российский голкипер, 27-летний Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс" сыграл на ноль в матче с "Эдмонтоном", отразив 49 бросков по воротам команды. После такого результата спортсмена признали первой звездой матча в ходе регулярного чемпионата национальной хоккейной лиги. Таким образом вратарь стал на второе место в лучших результатах клуба. Больше него бросков по воротам отражал только в 1990-ом году Гленн Хили. Тогда спортсмену удалось отразить 51 бросок оппонентов. Встреча завершилась с результатом 3:0. Второй звездой признан нападающий "островитян" Жан-Габриэль Пажо, который оформил дубль. Следом за ним признание получил автор гола Себастьян Ахо. Напомним, что в текущем сезоне НХЛ вратарь из России Илья Сорокин провел 15 матчей. Он пропустил в ворота клуба 31 шайбу, но дважды сыграл "на ноль" при 93,4% отраженных бросков.

Гол и передача Капризова помогли "Миннесоте" разгромить "Виннипег".

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET