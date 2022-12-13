Соперник Рублева по Australian Open назвал сильные стороны россиянина

Хольгер Руне оценил подготовку к своему сопернику из РФ на турнире в Мельбурне.

Датский теннисист Хольгер Руне рассказал о россиянине Андрее Рублеве, с которым ему предстоит сыграть в рамках четвертого круга Открытого чемпионата Австралии Australian Open в Мельбурне, который является первым в сезоне турниром серии Большого шлема. По мнению иностранца, его новый оппонент очень сильный, так как "умеет все на поле".

Рублев является очень сильным соперником. Здесь он явно хорошо играет. Он и сегодня выиграл в двух сетах и был хорош. Рублев на корте умеет все, у него нет слабых мест, поэтому я должен действительно хорошо сыграть. Жду сложного матча, очень жду его. Хольгер Руне, теннисист из Дании

Ранее в третьем круге Руне с 9-й номером посева обыграл француза Уго Умбера с результатом 6:4, 6:2, 7:6 (7:5). Матч между соперниками продолжался 2 часа 9 минут.

Рублев высказался о победе над Эвансом на Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV