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Соперник Рублева по Australian Open назвал сильные стороны россиянина

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Хольгер Руне оценил подготовку к своему сопернику из РФ на турнире в Мельбурне.

Датский теннисист Хольгер Руне рассказал о россиянине Андрее Рублеве, с которым ему предстоит сыграть в рамках четвертого круга Открытого чемпионата Австралии Australian Open в Мельбурне, который является первым в сезоне турниром серии Большого шлема. По мнению иностранца, его новый оппонент очень сильный, так как "умеет все на поле".

Рублев является очень сильным соперником. Здесь он явно хорошо играет. Он и сегодня выиграл в двух сетах и был хорош. Рублев на корте умеет все, у него нет слабых мест, поэтому я должен действительно хорошо сыграть. Жду сложного матча, очень жду его.

Хольгер Руне, теннисист из Дании

Ранее в  третьем круге Руне с 9-й номером посева обыграл француза Уго Умбера с результатом 6:4, 6:2, 7:6 (7:5). Матч между соперниками продолжался 2 часа 9 минут.

Рублев высказался о победе над Эвансом на Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV

Теги: australian open, андрей рублев, дания, открытый чемпионат австралии, турнир большого шлема, хольгер руне
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

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