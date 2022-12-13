Россиянин оценил свои шансы на победу в турнире в Монреале.

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о победе над Эвансом на Australian Open (Открытом чемпионате Австралии), который является первым в профессиональном сезоне соревнованием турниров серии Большого шлема. Спортсмен пояснил, что доволен своими действиями на корте в рамках третьего круга. Он пояснил, что чувствует себя увереннее. Он добавил, что в следующем этапе постарается сделать все от себя зависящее для победы. Если не получится обыграть оппонента, то отправится домой и займется дальнейшей подготовкой.

Не думаю об успехе на турнире, просто иду от матча к матчу. Раньше думал о том, что могу выйти в полуфинал или даже финал, но в итоге этого не происходило. Андрей Рублев, теннисист

Россиянин напомнил, что ранее проиграл британцу в двух сетах на турнире в Монреале 2022 года, но сегодня получилось взять реванш. Рублев вышел в 4-й круг Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV