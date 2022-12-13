Россиянин обыграл британца в третьем круге турнира в Мельбурне.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 4-й круг Australian Open (Открытого чемпионата Австралии), который является первым в сезоне турниром серии Большого шлема. За счет победы в третьем круге британского представителя Дэниела Эванса спортсмен смог пройти в 1/8 финала мероприятия. Матч с британцем завершился с результатом 6:4, 6:2, 6:3. Оппоненты провели на корте 2 часа 9 минут. В новом этапе россиянин Рублев сыграет с датчанином Хольгером Руне, которому удалось обыграть француза Уго Умбера со счетом 6:4, 6:2, 7:6 (7:5). Матч продолжался 2 часа 9 минут. Финальные состязания запланированы на 29 января. Прошлогодний победитель турнира в Мельбурне, испанец Рафаэль Надаль завершил борьбу за титул во втором круге.

Хачанов победил Тиафо и впервые в карьере вышел в четвертый круг Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Australian Open TV