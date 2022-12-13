Хачанов победил Тиафо и впервые в карьере вышел в четвертый круг Australian Open

Игра закончилась со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9).

Российский теннисист Карен Хачанов победил американского представителя Фрэнсиса Тиафо и впервые в своей профессиональной карьере вышел в четвертый круг Australian Open (Открытого чемпионата Австралии, который является первым в сезоне соревнованием в рамках серии турниров Большого шлема. Ранее россиянин четыре раза подряд вылетал в третьем круге международного состязания. В этом году игра второго круга завершилась с результатом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9). Оппоненты провели на корте 3 часа 32 минуты. Встреча между спортсменами состоялась в Мельбурне. Следующим соперником Хачанова станет японец Ёсихито Нисиока, который выступает под 31-ым номером посева

Рублев вышел в третий круг Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Sayarat Plus dz