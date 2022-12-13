Рублев вышел в третий круг Australian Open

Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

В матче второго круга соперником шестой ракетки мира был финский спортсмен Эмиль Руусувуори. Рублев одержал победу со счетом 6:2, 6:4, 6:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.

Соперником Рублева в третьем круге Australian Open станет британский теннисист Дэниел Эванс.

Ранее мы сообщали, что Медведев обыграл Миллмана и вышел в 3-й круг Australian Open.

Видео: YouTube / Australian Open TV