Рублев вышел в третий круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии.
В матче второго круга соперником шестой ракетки мира был финский спортсмен Эмиль Руусувуори. Рублев одержал победу со счетом 6:2, 6:4, 6:7, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 42 минуты.
Соперником Рублева в третьем круге Australian Open станет британский теннисист Дэниел Эванс.
Ранее мы сообщали, что Медведев обыграл Миллмана и вышел в 3-й круг Australian Open.
Видео: YouTube / Australian Open TV
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