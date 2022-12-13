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Медведев обыграл Миллмана и вышел в 3-й круг Australian Open

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Россиянин обыграл австралийца в Australian Open.

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл во втором круге Открытого чемпионата Австралии в 2023 году представителя этой страны Джона Миллмана. Таким образом спортсмен вышел в 3-й круг Australian Open, который является первым в сезоне международным турниром серии Большого шлема. Встреча на корте завершилась с результатом 7:5, 6:2, 6:2. Продолжительность матча составила 2 часа 19 минут. Следующим соперником 26-летнего теннисиста станет победитель матча между американцем Себастьяном Кордой (29-й номер посева) и японцем Ёсукэ Ватануки.

Александрова вышла во второй круг Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Wide World of Sports

Теги: australian open, даниил медведев, открытый чемпионат австралии, третий круг, турнир большого шлема
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Спорт, Теннис,

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