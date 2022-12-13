Александрова вышла во второй круг Australian Open

Россиянка обыграла бельгийку Исалин Бонавантюр.

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг международного турнира Australian Open (Открытого чемпионата Австралии), который является первым в текущем сезоне чемпионатом серии Большого шлема. В рамках первого выступления спортсмена обыграла на корте бельгийскую представительницу Исалин Бонавантюр. Встреча завершилась с результатом 6:2, 6:1 в пользу посеянной на турнире под 19-м номером россиянки. В общей сложности оппонентки провели на корте 52 минуты. В следующем круге соревнования Александрова выступит против американки Тейлор Таунсенд, которая получила от организаторов турнира специальное приглашение (wild card).

Напомним, что Australian Open-2023 проходит в городе Мельбурне и завершится 29 января. Действующей победительницей турнира пока что остается австралийка Эшли Барти, которая в марте 2022 года объявила о завершении профессиональной карьеры.

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Видео: YouTube / Wide World of Sports