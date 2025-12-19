Медведев вышел в четвертый круг Australian Open

Матч против венгра Марожана продолжался 3 часа 43 минуты.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.

В матче третьего круга турнира соперником 12-й ракетки мира был венгерский спортсмен Фабиан Марожан. Медведев одержал победу со счетом 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 43 минуты.

Напомним, Даниил Медведев дважды играл в финалах Australian Open. В 2022 году россиянин уступил Рафаэлю Надалю в матче за трофей. В 2024-м он проиграл Яннику Синнеру. В четвертом круге нынешнего розыгрыша турнира Медведев сыграет с американцем Лернером Тьеном.

Фото: YouTube / TNT Sports