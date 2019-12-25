Спортсмен считает одним из фаворитов турнира Рафаэля Надаля.

Российский спортсмен Даниил Медведев назвал фаворита US Open 2022 (Открытого чемпионата США). В рамках пресс-конференции с журналистами в Нью-Йорке теннисист отметил, что рад видеть свою фамилию в списке лидеров данного международного соревнования, которое станет завершающим в сезоне серии турниров Большого шлема. По словам молодого человека, это говорит о том, что он хорошо играет в теннис.

Я считаю, что Рафаэль Надаль большой фаворит. Он победил меня, когда мы играли с ним здесь в последний раз и вообще не проигрывал турниры серии "Большого шлема" в этом сезоне. Он снялся по ходу Уимблдона, а это не то же самое. Даниил Медведев, теннисист

Напомним, что в июле 2022 года Рафаэль Надаль снялся с полуфинала Уимблдона из-за травмы. Медицинское обследование выявило у спортсмена семимиллиметровый разрыв одной из мышц живота.

Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships