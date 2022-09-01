Александрова вышла во второй круг Открытого чемпионата США

Россиянка обыграла в Нью-Йорке Пэйтон Стирнс.

Российская спортсменка Екатерина Александрова обыграла американку Пэйтон Стирнс в перенесенном матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке. Международное соревнование является четвертым по счету, заключительным событием в серии турниров Большого шлема. Напомним, что матч между россиянкой и представительницей США стартовал во вторник, но спортсменки не смогли его доиграть из-за ливня. В результате матч возобновился позже по результату 1-1 по сетам. Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:5. Соперницы сражались на корте 2 часа 19 минут. Во втором круге россиянка выступит против американки Лорен Дэвис.

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Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships