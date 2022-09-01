Даниил Медведев рассказал, какую цель поставил себе на US Open

Первая ракетка мира Даниил Медведев заявил, что поставил перед собой задачу дойти до решающих стадий Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в 2022 году. Там российский представитель сможет сразиться с лидерами серии турниров Большого шлема. Соответствующее заявление спортсмен сделал в рамках пресс-конференции с журналистами в Нью-Йорке, организованной Ассоциацией теннисистов-профессионалов. Теннисист подчеркнул, что на текущем этапе доволен своей работой. Он заметил, что в конце матча игра стала лучше. Он добавил, что ждет с нетерпением нового раунда.
Сейчас для меня самое главное - остаться в турнире, постараться пройти как можно дальше, обязательно постараться повысить свой уровень, когда соперники становятся все сильнее и сильнее. Наконец-то ты сыграешь с кем-то, у кого есть Большой шлем.
Даниил Медведев, теннисист
Напомним, что 1 сентября Даниил Медведев победил француза Артура Риндеркнеша со счетом 6:2, 7:5, 6:3. Это достижение позволило россиянину выйти третий раунд US Open. Следующим соперником спортсмена станет китаец У И Бин.
Первая ракетка мира Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США.
Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships
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