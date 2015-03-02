Первая ракетка мира Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США

Россиянин обыграл на корте француза Риндеркнеша.

Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США. Международные соревнования в рамках заключительного в сезоне мероприятия серии турниров Большого шлема проводится в Нью-Йорке. Российский представитель во втором этапе выиграл на корте у французского оппонента Артура Риндеркнеша с результатом 6:2, 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте в общей сложности 2 часа 11 минут. Следующим оппонентом россиянина Даниила Медведева станет представитель Китая У И Бин.

Даниил Медведев в 15-й раз в карьере выиграл сет со счётом 6:0 на US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships