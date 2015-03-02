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Первая ракетка мира Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США

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Россиянин обыграл на корте француза Риндеркнеша.

Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий круг Открытого чемпионата США. Международные соревнования в рамках заключительного в сезоне мероприятия серии турниров Большого шлема проводится в Нью-Йорке. Российский представитель во втором этапе выиграл на корте у французского оппонента Артура Риндеркнеша с результатом 6:2, 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте в общей сложности 2 часа 11 минут. Следующим оппонентом россиянина Даниила Медведева станет представитель Китая У И Бин.

Даниил Медведев в 15-й раз в карьере выиграл сет со счётом 6:0 на US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

Теги: us open, даниил медведев, открытый чемпионат сша, третий круг, турнир большого шлема
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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