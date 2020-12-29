Соловьев назвал провокацией инцидент в Петербурге, где омоновец пнул в живот женщину

Соловьев заявил, что женщину не ударили, а "оттолкнули в живот ногой".

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев считает "хорошо подготовленной провокацией" инцидент в Петербурге 23 января, когда 54-летнюю женщину пнул в живот омоновец. Соловьев заявил, что женщину не ударили, а "оттолкнули в живот ногой". Такое мнение он высказал во время утреннего радиошоу.

К этой гражданочке и к оператору, который снимал, все больше и больше вопросов, также как и к тем, которые позволяют себе всякое. Владимир Соловьев, ведущий

На выходных по сети разошлось видео, где правоохранители ведут под руки задержанного на митинге парня. На встречу к ним выходит женщина, получает удар в живот от омоновца и падает назад. Женщина живет в Луге, ее уже выписали из больницы и несмотря на извинения сотрудника ОМОН, она планирует обратиться в Следком. Доктор Мясников при этом также оправдал силовика, совершившего данный поступок.

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE