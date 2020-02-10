Соглашение между Россией и Турцией по Идлибу не заключено

Переговоры по данному вопросу продолжатся 10 февраля.

Мевлют Чавушоглу сообщил, что соглашение между Россией и Турцией по Идлибу пока не заключено. Об этом чиновник заявил во время пресс-конференции в Анкаре. По мнению дипломата, если бы решение было найдено, президентам не пришлось бы организовывать повторную встречу. Однако в ней до сих пор есть необходимость.

Глава МИД Турции призвал к немедленному прекращению огня в зоне деэскалации. Дипломат заметил, что очередной раунд переговоров между странами намечен на понедельник, 10 февраля.

Напомним, что в Идлибе обострилась ситуация из-за усиления атак террористов

Ранее Piter.tv писал о том, что посол дал советы россиянкам, желающим выйти замуж за граждан Турции.

Видео: YouTube/Al Jazeera English