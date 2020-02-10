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Соглашение между Россией и Турцией по Идлибу не заключено

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Переговоры по данному вопросу продолжатся 10 февраля.

Мевлют Чавушоглу сообщил, что соглашение между Россией и Турцией по Идлибу пока не заключено. Об этом чиновник заявил во время пресс-конференции в Анкаре. По мнению дипломата, если бы решение было найдено, президентам не пришлось бы организовывать повторную встречу. Однако в ней до сих пор есть необходимость.

Глава МИД Турции призвал к немедленному прекращению огня в зоне деэскалации. Дипломат заметил, что очередной раунд переговоров между странами намечен на понедельник, 10 февраля.

Напомним, что в Идлибе обострилась ситуация из-за усиления атак террористов

Ранее Piter.tv писал о том, что посол дал советы россиянкам, желающим выйти замуж за граждан Турции.

Видео: YouTube/Al Jazeera English

Теги: идлиб, мевлют чавушоглу, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Новости Сирии,

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