Посол дал советы россиянкам, желающим выйти замуж за граждан Турции

Прежде всего следует внимательно изучить уклад жизни данного государства.

Посол Алексей Ерхов дал советы россиянкам, желающим выйти замуж за граждан Турции. Сначала невестам следует ознакомиться с национально-культурными традициями страны. А также обратить внимание на религиозную составляющую и менталитет. Полезным будет составить мнение о законодательстве и правоприменительной политике. Женщинам следует понять, смогут ли они "подстроиться" подстроиться под условия. Об этом дипломат рассказал "РИА Новостям".

Брак следует легализовывать на территории Турции, если он заключен в РФ. Если мать хочет дать детям российское гражданство, то с этим нельзя медлить. Однако до совершеннолетия ребенок автоматически считается гражданином Турции, если один из родителей - является подданным Турции.

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция перебросила в Сирию десятки танков и бронемашин.