Анкара укрепляет силы в Идлибе.

Турция перебросила в Сирию десятки танков и бронемашин в районе Идлиба. Армия продолжает стягивать в зону деэскалации дополнительные силы. Причиной усиления стали последние успехи правительственных подразделений. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источник в российском дипломатическом ведомстве.

В частности, бойцам Асада удалось освободить от террористов город Серакиб. При атаке несколько пунктов турок оказались на занятой сирийскими военными территориях. Сейчас ситуация в Идлибе накалена до максимума, так как Турция намерена не пропускать САР вглубь провинции. Ранее Эрдоган заявил о своем праве защищаться в Сирии от нападения армии Башара Асада

Piter.tv писал о том, что Кремль ответил на обвинения Эрдогана в несоблюдении договоренностей по Сирии.

Видео: YouTube/Al Jazeera English