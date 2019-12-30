Он хочет решить конфликт в Идлибе.

Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия. Это произойдет, если ситуация в провинции Идлиб не разрешится быстро. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на Reuters.

Напомним, что с 9 января Турция и РФ ввели режим прекращения огня в зоне идлибской деэскалации. Перемирие смогло удержаться не более суток. После этот сирийская армия возобновила военную операцию. Это стало ответом правительства на действия боевиков, которые нарушили соглашение.

Ранее Piter.tv писал о том, что Турция предложила США поставить F-35 или вернуть деньги.

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