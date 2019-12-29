Поэтому питомцы могут успешно охотиться даже при нарушениях зрения или слуха.

Собачий нос оказался чувствителен к инфракрасному тепловому излучению. Он в миллионы раз чувствительнее, чем человеческий. Об этом заявили ученые из Университета Лунда и Университета Этвёша Лоранда.

Орган собак способен почувствовать даже слабое тепловое излучение, например, млекопитающих. Исследователи провели ряд экспериментов с домашними собаками, а также организовали "слепые" тесты. Открытие объясняет, как животные с нарушениями слуха и зрения могут успешно охотиться. Способность обнаруживать тепло присуща редким видам животных. Она есть у огненных жуков, определенных змей и летучей мыши-вампира. За нее отвечает гладкая кожа на кончике носа животного, вокруг ноздрей (ринария). У собак ринария более влажная и холоднее окружающей температуры. Она наделена нервами.

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