Снова в деле: на Софийской "мост глупости" поймал ещё один грузовик

Очередная габаритная машина не проехала под мостом на Софийской.

Сегодя вечером на Софийской улице под злосчастным "мостом глупости" не смогла проехать очередная грузовая машина.

На видео можно заметить, что кузов грузового автомобиля после неудачного проезда под мостом, стал похож на "автомобильную трапецию".

Напомним, что 11 января перед мостом поставили ограничитель высоты, чтобы избежать подобные происшествия. Однако водителей это не останавливает.

Интересно, что жители города Колпино ведут счёт "мост VS грузовики". На 22 декабря счёт был 134-0:

Фото: ВКонтакте / Автолюбители Колпино

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