Петербургский мост глупости снова в деле

В Санкт-Петербурге мост глупости снова поймал Газель, которая в последствии потеряла кузов. На кадрах видеозаписи видно, что газель была наполнена товаром, который, судя по всему, будет доставлен не вовремя.
На легендарном мосту по-прежнему огромными буквами написано "Опасно! Низкий мост! Газель не проедет!", однако объявление редко останавливает водителей крупный машин.
Напомним, ранее мы писали о подобном случае: петербургский "мост глупости" поймал Газель.
Фото: ДТП и Чп Санкт-Петербург
Видео: Piter.tv