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Петербургский мост глупости снова в деле

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В Санкт-Петербурге мост глупости снова поймал Газель, которая в последствии потеряла кузов. На кадрах видеозаписи видно, что газель была наполнена товаром, который, судя по всему, будет доставлен не вовремя.

На легендарном мосту по-прежнему огромными буквами написано "Опасно! Низкий мост! Газель не проедет!", однако объявление редко останавливает водителей крупный машин. 

Напомним, ранее мы писали о подобном случае: петербургский "мост глупости" поймал Газель.

Фото: ДТП и Чп Санкт-Петербург

Видео: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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