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Видео: Грузовик "Грузовичкофф" бросил вызов мосту

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Большегруз попытался втиснуться под мостом, но не вышло.

7 февраля низкому мосту решил бросить вызов водитель на грузовике компании "Грузовичкофф". Кадры "сражения" выложили в социальные сети очевидцы.

Известно, что инцидент произошел под мостом на Ленсоветовской. Грузовик разогнался и попытался протиснуться в проем 2,7 метра. Однако, "на удивление", проехать горе водитель не смог. Ему удалось сдать назад и выехать из под моста без сильных повреждений. Позже водитель развернулся и уехал искать другой путь.

Стоит отметить, что около проблемного участка висят предупреждающие знаки.

Ранее Piter.tv сообщал о нескольких аналогичных авариях, которые привели к более плачевным последствиям: петербургский "мост глупости" поймал Газельгрузовик, который не смог: на Софийской без изменений.

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Теги: грузовик под мостом , грузовичкофф , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб Происшествия

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