Перед злосчастным мостом на Софийской установили ограничитель высоты

Перед мостом, под которым не могут проехать газели и автобусы, установили ограничитель высоты

Территория рядом со всем известным "мостом глупости" на Софийской улице набирает новые обороты.

Так как на баннер на мосту "ГАЗель" не пройдет" водители никак не реагировали, перед мостом за несколько метров установили ограничитель высоты. Этим занялась администрация поселка Шушары. Возможно, что это поможет водителям избегать "курьезных" ситуаций.

"А смысл? Будут долбиться не в мост, а в ограничитель", - пишут участники группы ДТП и ЧП | Санкт-Петербург.

"Ништяк, теперь сначала ограничитель снесут", - шутят комментаторы.

Интересен тот факт, что жители города Колпино ведут счёт "мост VS грузовики":

Напомним, что Piter.TV 22 декабря писал, что на Софийской улице "Газель" снова "не прошла".

Фото: группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург