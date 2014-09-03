Ссора на Софийской привела к выстрелу из травматического оружия

Пострадавшего доставили в медучреждение.

Мужчина выстрелил в своего оппонента из травматического пистолета во время словесного конфликта на Софийской улице. Теперь он может стать фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в первом часу дня 26 июля у дома №18/1 по Софийской улице. Выстрел в своего сверстника произвел 52-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в медучреждение в удовлетворительном состоянии.

Злоумышленника задержали на месте и доставили в отделение полиции.

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Фото: Piter.tv