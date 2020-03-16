В Колпино пациент больницы напал с ножом на соседей по палате

Известно, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В Городской больнице № 33 в Колпино произошла поножовщина. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Всё произошло в пять утра 25 июля. По предварительным данным, один из пациентов с ножом напал на своих соседей по палате. Он ранил четырех пациентов. Задержан 34-летний житель поселка Металлострой, который поступил в больницу с обострением панкреатита.

Также известно, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее мужчина получил ранение от выстрела из окна на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv