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В Колпино пациент больницы напал с ножом на соседей по палате
Сегодня, 10:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Колпино пациент больницы напал с ножом на соседей по палате

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Известно, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В Городской больнице № 33 в Колпино произошла поножовщина. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Всё произошло в пять утра 25 июля. По предварительным данным, один из пациентов с ножом напал на своих соседей по палате. Он ранил четырех пациентов. Задержан 34-летний житель поселка Металлострой, который поступил в больницу с обострением панкреатита. 

Также известно, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее мужчина получил ранение от выстрела из окна на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv

Теги: колпино, нападение, поножовщина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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