Мужчина получил ранение от выстрела из окна на Васильевском острове

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Прохожий получил пулю в лоб от стрелка из окна дома №41 по улице Репина на Васильевском острове. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом стало известно Piter.TV.

Полиция получила информация об инциденте от очевидца. Правоохранители вызвали на место происшествия кареты скорой помощи и изъяли запись с камер видеонаблюдения. Предварительно уточняется, что выстрел произвели из пневматики.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Виновника произошедшего разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец погиб в горах Кабардино-Балкарии.

Фото: Piter.TV