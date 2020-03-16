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Мужчина получил ранение от выстрела из окна на Васильевском острове
Сегодня, 9:26
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Мужчина получил ранение от выстрела из окна на Васильевском острове

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Пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Прохожий получил пулю в лоб от стрелка из окна дома №41 по улице Репина на Васильевском острове.  Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Об этом стало известно Piter.TV.

Полиция получила информация об инциденте от очевидца. Правоохранители вызвали на место происшествия кареты скорой помощи и изъяли запись с камер видеонаблюдения. Предварительно уточняется,  что выстрел произвели из пневматики.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью". Виновника произошедшего разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец погиб в горах Кабардино-Балкарии.

Фото: Piter.TV

Теги: выстрел, криминал, происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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