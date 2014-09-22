На высоте 2500 метров участник туристической группы упал в ущелье.

Петербуржец погиб в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике.

Вечером 24 июля (20:07) в МЧС поступила информация о том, что на горе Бука-Баши на высоте 2500 метров участник туристической группы упал в ущелье. Группа состояла из 9 человек, свой маршрут в МЧС не регистрировала. На помощь туристам отправились 9 спасателей.

В час ночи 25 июля спасатели обнаружили тело туриста из Петербурга без признаков жизни, его спустили его в посёлок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе. Ещё двум участникам группы требуется помощь для спуска с горы. Возобновить спасательные работы планируется с наступлением светлого времени суток.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарской республике