Апелляционный суд смягчил приговор гражданину Киргизии за убийство полицейского в Московском метро

Срок стал меньше на полгода.

Состоявшийся первый апелляционный суд смягчил приговор мужчине убившего полицейского в Московском метрополитене в сентябре 2018 года.

Piter.TV освещал историю убийства полицейского в Московском метро 2 сентября 2018 года. Трагедия произошла вечером 2 сентября 2018 года на станции метро "Курская". 23-летний сержант полиции остановил пьяного гражданина Киргизии, у которого не оказалось при себе документов. Полицейский предложил задержанному пройти в служебное помещение для составления протокола. По пути они зашли в служебный туалет, где молодой полицейский был застрелен из собственного пистолета.

По версии следствия, задержанный выхватил пистолет у полицейского и произвел выстрел. Адвокат подсудимого настаивает на несчастном случае, пистолет случайно выстрелил в руках полицейского и рикошетом попал в него. Присяжные Московского городского суда 5 февраля 2020 года признали гражданина Киргизии виновным в гибели полицейского. А также попросили о снисхождении для подсудимого.

11 февраля состоялся суд, который признал мужчину виновным и присудил ему 18 лет лишения свободы с пребыванием в колонии строгого режима. Сегодня стало известно, что состоялся первый апелляционный суд, который смягчил приговор гражданину Киргизии на 6 месяцев, сообщает ТАСС.

Видео: СУ СК РФ