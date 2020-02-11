Гражданина Киргизии осудили на 18 лет за убийство полицейского в метро Москвы

Полицейский был убит 2 сентября 2018 года на станции Курская Московской подземки.

Уроженца Киргизии отправили на 18 лет в колонию за убийство полицейского в метро.

Ранее Piter.V рассказывал, что суд присяжных вынес вердикт о виновности 44-летнего гражданина Киргизии в убийстве полицейского в метро. Но также присяжные просили о снохождении для подсудимого. Сегодня стало известно, чо состоявшийся в Москве суд признал мужчину виновным и вынес свое решение. Ему присудили наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с пребыванием в колонии строгого режим, сообщает ТАСС.

Трагедия произошла вечером 2 сентября 2018 года на станции метро "Курская". 23-летний сержант полиции остановил пьяного гражданина Киргизии, у которого не оказалось при себе документов. Полицейский предложил задержанному пройти в служебное помещение для составления протокола. По пути они зашли в служебный туалет, где молодой полицейский был застрелен из собственного пистолета.

Видео: СУ СК РФ