Присяжные вынесли вердикт мужчине, обвиняемому в убийстве полицейского в Московском метро

В то же время присяжные признали, что гражданин Киргизии заслуживает снисхождения.

В Москве присяжные вынесли свой вердикт мужчине, которого обвиняют в убийстве полицейского в метро.

Трагедия произошла вечером 2 сентября 2018 года на станции метро "Курская". 23-летний сержант полиции остановил пьяного гражданина Киргизии, у которого не оказалось при себе документов. Полицейский предложил задержанному пройти в служебное помещение для составления протокола. По пути они зашли в служебный туалет, где молодой полицейский был застрелен из собственного пистолета.

По версии следствия, задержанный выхватил пистолет у полицейского и произвел выстрел. Адвокат подсудимого настаивает на несчастном случае, пистолет случайно выстрелил в руках полицейского и рикошетом попал в него.

Присяжные Московского городского суда признали гражданина Киргизии виновным в гибели полицейского. А также попросили о снисхождении для подсудимого.

Видео: СУ СК РФ