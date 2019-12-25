Смог в Москве: причины, последние новости

Жители южных и юго-западных районов российской столицы начали жаловаться на задымление и запах гари ещё в среду, 17 августа. За сутки дымка добралась до центра города. Как выяснилось, причина крылась в лесных пожарах, охвативших Рязанскую область.

Утром среды, 17 августа, в социальных сетях начали появляться многочисленные жалобы от москвичей на задымление и гарь в воздухе. Дымка охватила юг и юго-запад столицы. За сутки смог распространился ближе к центру города, а также на северо-западные районы. По данным очевидцев, в четверг, 18 августа, гарь ощущается даже в столичном метро, а башни Москва-сити заволокло плотными воздушными массами.

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На данный момент удалось установить причины аномалии – по информации Рослесхоза, они кроются в крупных лесных пожарах под Рязанью. Возгорание случилось в станице Верхнекундрюченской. Оно охватило не только лесной массив, но и 54 хозяйственные постройки, а также 14 жилых домов. В самой столице пожаров не наблюдается.

Как отметил ведущий сотрудник погодного центра "Фобос" в Москве Евгений Тишковец, смог и другие продукты горения от рязанских пожаров в Новую Москву принёс юго-восточный ветер.

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Утром четверга из Москвы в Рязанскую область выдвинулся дополнительный отряд МЧС для борьбы с огнём.

В главке ведомства отметили, что в состав группы вошли 57 пожарных и 15 единиц спецтехники. Перед ними стоит задача не допустить перехода пожаров на населенные пункты и помочь региону в ликвидации возгораний.

Позже по распоряжению главы МЧС Александра Куренкова в Рязанскую область было направлено еще 2 вертолета и 3 самолета.

На данный момент жители и гости столицы по-прежнему ощущают в воздухе едкий запах гари и легкое задымление. Смог дошёл до северо-запада Москвы и деревни Путилково в Московской области.

Также сообщается о неприятном запахе в столичном метрополитене, даже на глубоких станциях. С Садового кольца плохо просматриваются башни Москва-сити.

Региональный Роспотребнадзор принял меры по контролю за состоянием атмосферного воздуха в мегаполисе. По данным московских синоптиков, продукты горения будут беспокоить москвичей ещё 36-48 часов.

Фото: Telegram / РИА Новости, ВКонтакте / МЧС Москвы (скриншот)