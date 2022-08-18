Неприятный запах заметили жители юга, юга-запада, центра и северо-запада столицы.

В некоторых районах Москвы второй день ощущается запах гари. Об этом сообщают местные жители. К утру среды 17 августа население жаловалось на неприятный запах, который распространился по южной части города, а также по юго-западному направлению. Также гарь ощущается и в центре российской столицы. Причиной ситуации стали лесные пожары, которые фиксируются на территории Рязанской области. Напомним, что неприятный запах и легкая дымка вновь наблюдаются в южных и юго-западных районах столицы. Также проблема распространилась на северо-запад столицы. Также гарь ощущается на подземных станциях метрополитена, в Путилково. Очевидцы сообщают о том, что обычно хорошо заметные башни из центра города в Москва-сити на текущий момент еле различимы из-за дымки.

На территории торгового центра в Ростове-на-Дону произошел пожар площадью 1500 кв. м.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, SHOT